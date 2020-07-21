Днем во вторник, 21 июля, мощный ливень с порывистым ветром накрыл все районы Киева. В сети опубликовали фото и видео ликвидации последствий стихии в столице.

Об этом в Facebook сообщает группа "Киев оперативный".

Так, деревья попадали на припаркованные рядом машины и ограждения на улицах Металистов, Лютеранской и Полевой. Также затопило улицу Борщаговскую и Василенко.

Видео: Facebook / "Киев оперативный"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Під індустріальним з’явилось нове озеро . #lossolomas Публикация от Los Solomas (@lossolomas.ua) 21 Июл 2020 в 3:57 PDT

Напомним, во вторник днем, 21 июля, прошел сильный ливень, местами даже с градом. Непогода налетела резко, застав многих людей посреди улицы. Видео последствий непогоды публикуют пользователи социальных сетей. Из-за непогоды затопило автомобильные дороги в Киеве. Машины и общественный транспорт "плывут", а некоторые жители столицы перебегают дорогу босиком.

Как сообщала "Страна", 17 июля на территории западных областей, где накануне объявили штормовое предупреждение, спасатели ликвидировали все последствия непогоды. Было разрушено 200 км дорог и 96 мостов.