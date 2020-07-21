Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Максиму Кривошу, захватившему 21 июля заложников в Луцке, назначат психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения.

Об этом зам Арсена Авакова сказал в эфире телеканала NewsOne.

"Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена", - отметил Геращенко.

Затем он коротко описал, что будет с террористом в ближайшее время кроме обследования у психиатров.

"Дальше его ждет судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения. Очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы. И дальше он будет нести ответственность за то, что совершил. Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения", - спрогнозировал Геращенко .



Как писала "Страна", в заложниках у Кривоша были 13 человек.





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