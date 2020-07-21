После задержания луцкого террориста Максима Кривоша в сети появились фото его арсенала, с которым мужчина около 12 часов удерживал заложников в автобусе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Благодаря четко спланированной спецоперации сотрудников системы МВД и СБУ, правоохранителям удалось освободить всех заложников и избежать жертв среди мирного населения. 13 заложников освобождены. Сейчас каждый из них осматривают медики, предоставляют пищу и воду, связываются с их близкими. Они предоставят первичные показания. Никаких раненых нет. Никакой другой взрывчатки, заложенной в других местах, нет. У задержанного действительно был функционирующий пистолет, автомат и граната боевая. Угроза была. Все в прошлом", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Также он рассказал, что после задержания террориста у него нашли огнестрельное оружие и боевые гранаты. На опубликованном в Telegram-канале LIFE SHOT фото видно две боевые гранаты, автомат, пистолет и несколько патронов.

Напомним, во вторник вечером на улицах города Луцка местные жители аплодируют и скандируют "Молодцы!" в адрес украинских силовиков. Так горожане благодарят за то, что те организовали штурм и освободили заложников из автобуса. Сотрудники Нацполиции в ответ людям приветливо помахали рукой.

Как сообщала "Страна", после освобождения заложников в Луцке руководители СБУ и МВД сообщили, что в Харькове задержан один из сообщников террориста Максима Кривоша. Выяснилось, что это практически ровесник 44-летнего террориста.