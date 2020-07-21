Полиция усилила меры безопасности в девяти областях. Будут проверять документы и искать взрывчатку
Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение усилить меры по обеспечению общественной безопасности и порядка.
Дополнительные меры безопасности ввели на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Об этом сообщается в Facebook Нацполиции.
В центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться много людей, несут службу полицейские наряды. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты.
Полицейские осуществляют такие превентивные меры:
- проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра;
- проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время;
- уделение особого внимания подозрительным предметам (пакетам, коробкам, ящикам), куда могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства;
- обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах.
Для оказания практической помощи полицейским Волыни туда командированы сотрудники полиции Ровенской области, в частности взрывотехники.
Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным мерам, нацеленным на своевременное реагирование на криминогенную ситуацию и недопущение дестабилизации оперативной обстановки.
Ранее "Страна" сообщала, что полиция Киева усилила меры безопасности на улицах и рынках столицы.
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