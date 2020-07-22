Триллер с захватом автобуса с заложниками в Луцке облетел западные СМИ.

В истории, которая полсуток держала всех в напряжении, акцентируют на том, что Зеленский выполнил требование террориста и опубликовал видео с рекламой документального фильма "Земляне" о проблеме эксплуатации и убийств животных (отмечают, что он обратился по-русски).

При этом никто не оценивает его поступок, однако между строк проскальзывает удивление, что президент пошел на выполнение требования террориста.

Также задаются вопросом, почему в Украине стреляют уже не только на восточном фронте, а уже и на спокойном западе.

"Первое в Украине масштабное нападение одиночки"

"Противостояние с боевиком в Украине закончилось тем, что полиция штурмовала автобус и освободила его заложников после нескольких часов переговоров", - пишет BBC, давая, однако, неверную информацию. Как известно, террорист сдался сам и никакого штурма в реальности не было.

Одним из требований боевика, пишет издание, было то, чтобы высокопоставленные политики заявили, что они террористы.

"Президент Украины Владимир Зеленский также провел переговоры с захватчиком заложников, что, по словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, привело к освобождению первых трех заложников. Г-н Зеленский разместил краткое видео на своей странице в Facebook, в котором он говорит по-русски: "Все должны смотреть фильм "Земляне" 2005 года". Одним из требований захватчика было то, что президент побуждал людей смотреть документальный фильм о правах животных, сделанный в Голливуде", - пишет BBC.

Euronews также отмечает, что Зеленский лично провёл переговоры с террористом и выполнил одно из его требований.

"Разместил в "Фейсбуке" краткое видеообращение с призывом смотреть фильм о защите животных. После освобождения заложников этот пост был удалён", - пишет издание.

Как подчеркивает Euronews, это первое в современной истории Украины столь масштабное нападение преступника-одиночки на мирных граждан.

Не без удивления журналисты пишут, что атака произошла на относительно спокойном западе, в 1000 километрах от восточного фронта, где украинская армия воюет с сепаратистами.

"Защищал животных"

Русская служба Би-би-си рассказывает подробности о преступнике. Кривош был дважды осужден за мошенничество, бандитизм, вымогательство, незаконное ношение оружия. Отсидел около 10 лет.

Как рассказала изданию активистка защиты животных из Ровно, Кривош последние пять лет занимался волонтерством и защищал животных.

"Он в Дубно защищал животных, лечил, так там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный. Он остановил массовую травлю и добился принятия программы стерилизации", - говорит Би-би-си зоозащитница Алла Лосик.

New York Post пишет, что "экс-мошенник, вооруженный оружием, взрывчаткой, взял в заложники 20 человек в украинском автобусе и пригрозил взорвать бомбу во время длительного противостояния с полицейскими" (на самом деле заложников было 13).

Этот человек, сообщает газета, заявлял в социальных сетях, что "государство всегда было и всегда является первым террористом" и потребовал, чтобы высшие украинские чиновники обнародовали заявления, назвав себя террористами.

"Злоумышленник выбросил из автобуса гранату, которая, к счастью, не взорвалась", - цитирует газета заявление полиции.

"Недоволен политической ситуаций в Украине"

Некоторые считают его не таким уж и сумасшедшим, и что до захвата автобуса его могла довести обстановка в Украине.

"В целом он недоволен политической ситуацией в стране", - резюмирует NBC News.

New York Post добавляет в статью о захвате заложников штрих о том, что "Украина сражается с поддерживаемыми Россией сепаратистами с 2014 года и борется с распространением незаконного оружия".

Отдельно заинтересовала иносми выложенная в интернете книга террориста под названием "Философия преступника", в которой он описал тюремный опыт.

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть", - цитирует Foxnews замглавы министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, который выложил в соцсети отрывок из книги.

CBS news в новость о захвате автобуса в Луцке дополняет сообщением о том, что одновременно на рынке в Киеве было обезврежено два взрывных устройства под мобильными киосками после анонимного звонка в полицию.

Впрочем, уточняет сайт американского телеканала, не было сообщений о какой-либо возможной связи между взрывчаткой в ​​Киеве и человеком, удерживающим заложников в Луцке.

"Государство - первый террорист"

Самый обширный репортаж о захвате заложников в Украине дал британский таблоид Daily Mail. Правда, издание перепутало фамилию террориста - Кровишей вместо Кривош. Также называют его псевдоним Плохой с переводом на английский Bad.

"Украинский угонщик автобуса задержан после захвата 10 человек в заложники, бросания гранат в полицию и стрельбы во время 12-часового противостояния в центре города", - пишет издание.

"В сообщении Telegram, предположительно принадлежащем ему, Плохой, по-видимому, признал, что брал людей в заложники в автобусе, сказал, что "государство всегда было и всегда является первым террористом". В своей книге захватчик писал: "Вы можете убить меня, но это не исправит меня. Я не боюсь. Лицо Бога в зеркале", - рассказывает Daily Mail.

Издание публикует видеообращение Кривоша с автоматом, выпущенное перед захватом заложников.

"Он сказал: "Счастливого антисистемного дня. Не обманывайте себя. Празднуйте правду". В заявлении нападавшего говорилось: "Со мной много людей - пулеметы, гранаты, две бомбы". Он сказал, что у него есть соучастник "в многолюдном районе города", - пишет издание.

Его требования, отмечает газета, казались абсурдными - призывал высокопоставленных украинских чиновников выложить видео, в которых говорится, что они "террористы по закону". Он также попросил президента Украины Зеленского убедить людей посмотреть фильм "Земляне" 2005 года.

"В фильме рассказывается о повседневной практике заводских ферм, исследовательских лабораториях и заводах по выращиванию щенков, которые всецело полагаются на животных для получения прибыли", - объясняет издание.

Daily Mail особо заинтересовали мысли преступника, больше похожие на бред сумасшедшего.

"Злоумышленник по прозвищу Максим Плохой опубликовал пост в Интернете: "Что такое свобода? Небеса. Как туда добраться? Будь преступником". Ранее он написал книгу под названием "Философия преступника". "Моя смерть не является препятствием для взрывов", - сказал он. "Государство всегда было и остается первым террористом", - пишет Daily Mail.