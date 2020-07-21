Президент Украины Владимир Зеленский удалил из своего аккаунта в соцсети Facebook пост с призывом смотреть фильм "Земляне" и требованиями луцкого террориста. Глава государства опубликовал их, выполняя ультиматум Максима Кривоша.

Зеленский убрал запись сразу после освобождения заложников. На удаленном видео президент произносил фразу "Фильм "Земляне". 2005 год. Смотреть всем". Этот документальный фильм раскрывает проблему эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. А требования Кривоша были приведены в комментариях к видео на скриншотах.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который сейчас находится в Луцке, сказал, что решение опубликовать ролик глава государства принял после переговоров с террористом.

"Договоренность: президент провел переговоры, отпустили трех людей. После этого президент опубликовал пост. Была договоренность, долгий разговор был, вышли на это", - сообщил Тимошенко на брифинге после освобождения заложников.

А министр внутренних дел Арсен Аваков добавил: "Президент Зеленский пошел на то, чтобы люди были целы".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о фильме "Земляне".

Мы также внимательно следим за событиями в Луцке.