В Службе безопасности Украины рассказали, сколько заложников освободили во время проведения спецоперации по задержанию луцкого террориста, а также сообщили, что все освобожденные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники Центу специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами. Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды", - указано в сообщении.

Отмечается также, что глава СБУ Иван Баканов лично поблагодарил всех, кто был задействован в спецоперации.

"Спасибо каждому сотруднику Центра "А" и Антитеррористического центра СБУ, всем правоохранителям за оперативное реагирование и взаимодействие. Ваши профессиональные действия спасли 13 жизней. Люди в безопасности и это - самое главное", - заявил он.

Напомним, первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий заявил, что у Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами в Луцке, есть сообщники.

Как сообщала "Страна", луцкий террорист Максим Кривош, который ранее захватил автобус с пассажирами и которого уже задержала полиция, сам сдался правоохранителям.