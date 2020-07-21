После освобождения заложников в Луцке руководители СБУ и МВД сообщили, что в Харькове задержан один из сообщников террориста Максима Кривоша. Выяснилось, что это практически ровесник 44-летнего террориста.

Подробности о подельнике раскрыло харьковское издание NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам источника NewsRoom, вероятному сообщнику 43 года, это харьковчанин. Его задержание проводили полиция и СБУ.

По предварительной версии, перед событиями в Луцке Кривош отправил ему почтовую посылку. С ее помощью силовикам и удалось выйти на след возможного подельника. Во время обыска у него изъяли гранаты Ф-1 и РГД, пистолеты ТТ с глушителем и патроны. Сейчас продолжаются следственные действия.

"Страна" ведет хронику событий вторника в Луцке.

Мы сообщали, что перед освобождением заложников с Кривошем общался Владимир Зеленский.