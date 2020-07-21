Во вторник вечером на улицах города Луцка местные жители аплодируют и скандируют "Молодцы!" в адрес украинских силовиков. Так горожане благодарят за то, что те организовали штурм и освободили заложников из автобуса. Сотрудники Нацполиции в ответ людям приветливо помахали рукой.

Эти кадры, которые запечатлел канал "Лучане", публикует пользователь YouTube.

Повод для радостных настроений в Луцке есть - сегодня силовики освободили местных жителей, которые находились в заложниках у террориста Максима Кривоша, он же Максим Плохой. Уже известно, что он сдался сам.

"Страна" с самого утра ведет хронику событий, посвященную происшествию в Луцке. Как все развивалось, подробная информация о террористе Плохом, каким образом был организован штурм, реакция властей и общественности сейчас - все подробности в нашей онлайн-трансляции, материал обновляется.