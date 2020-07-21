В Минздраве рассказали, как проводить обследование ребенка до, во время и после родов в случае, если мать является переносчиком вирусного гепатита.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Прививки новорожденным против гепатита В предотвращают развитие инфекции у ребенка и являеюся единственной надежной защитой от этого заболевания. Инфицирование гепатитом В в 95% случаев приобретает хроническое течение и приводит к циррозу или раку печени. Также во взрослом возрасте инфицированная мать с высокой вероятностью передает заболевания ребенку внутриутробно. Вирусный гепатит В не лечится", - указано в сообщении.

Вакцинацию новорожденных детей от гепатита В начали проводить в 2002 году, поэтому у более старших людей обычно нет иммунитета. Однако медики отмечают, что сделать прививки можно и во взрослом возрасте. Каждая вакцинация предусматривает три прививки и проводится бесплатно, детям их обычно делают до года.

Сейчас в Украине доступны вакцины для профилактики вирусного гепатита А и вирусного гепатита В. Также разработана экспериментальная вакцина против гепатита Е, которая сейчас находится на стадии клинических испытаний. Особенно тяжело заболевание может проходить у людей, которые уже имеют проблемы с печенью, поэтому врачи всегда рекомендуют таким пациентам пройти вакцинацию.

При этом в ЦОЗ отметили, что даже во время пандемии коронавируса вакцинация является безопасной, так как отказ от прививок может привести к более нежелательным последствиям, как для конкретного организма, так и для населения в целом.

Напомним, статистика заболеваемости гепатитами в Украине на 2020 год показывает рост случаев заражения, о которых сами больные часто не знают.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, как предотвратить заражение вирусным гепатитом А, о его симптомах и профилактике.