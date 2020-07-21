Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий заявил, что у Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами в Луцке, есть сообщники.

Об этом сотрудник спецслужбы сказал во время короткого брифинга, состоявшегося после штурма автобуса и освобождения заложников.

"У него есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, уже некоторые задержаны", - сообщил Баранецкий.

"Его сообщники задержаны... Пару часов назад в Харькове один, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку", - добавил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Страна" ведет текстовую трансляцию с места событий в Луцке, где террорист много часов удерживал людей.

Мы также приводили свидетельства соседей террориста Максима Кривоша о том, как он обращался со своей семьей.