Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что глава страны Владимир Зеленский разговаривал с террористом Максимом Кривым около 15 минут. Это и привело к договоренности, по которой были освобождены заложники из захваченного автобуса.

Об этом Тимошенко сообщил на совместным с главой МВД Арсеном Аваковым брифинге.

"Президент лично решил выйти на связь со злоумышленником. Между ними произошел разговор, в котором президент в течение минут 15, может чуть меньше, уговорил злоумышленника выпустить трех человек - беременную женщину, пожилую женщину и 15-летнего парня".

По словам Тимошенко, только после этого президент Зеленский решил опубликовать видео (с призывом смотреть фильм "Земляне" - Ред.) для того, чтобы были выпущены все остальные заложники: "Такая была договоренность, все прошло гладко", - сказал Тимошенко.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош с 09:25 удерживал в заложниках пассажиров автобуса. Преступник требовал, чтобы топ-политики Украины записали в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами, а Зеленский призвал смотреть фильм "Земляне". В 21:30 Кривоша удалось задержать, а 13 заложников оказались на свободе.