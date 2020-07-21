Луцкий террорист Максим Кривош, который ранее захватил автобус с пассажирами и которого уже задержала полиция, сам сдался правоохранителям.

Об этом Telegram-канал сообщает "Политика Страны".

"По словам [Заместителя главы Нацполиции Евгения - Ред.] Коваля, террорист сам сдался - вышел из автобуса и лег на землю", - указано в сообщении.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош более 12 часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса. Преступник требовал, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами. Кроме того, он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой посмотреть фильм "Земляне".

Как сообщала "Страна", глава государства выполнил требование луцкого террориста и выпустил 5-секундный ролик.