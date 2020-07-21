Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видеокадры, на которых освобожденные пассажиры захваченного террористом автобуса в Луцке покидают место разыгравшейся 21 июля драмы.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Страна" вела подробную текстовую хронику событий в Волынской области, где террорист продержал заложников практически весь день.

Мы сообщали, что террорист Максим Кривош был задержан правоохранителями после быстрого штурма с участием БТР.

Мы также рассказывали, что известно о Кривоше. Этот 44-летний мужчина уже имел проблемы с законом а написал целую книгу "Философия преступника", в которой рассказывает о тюремных страницах своей биографии. Кроме всего прочего взявший в заложники около 20 человек ранее еще успел поработать зоозащитником.