Спустя 12 часов после пребывания в заложниках пассажиры захваченного автобуса в Луцке были освобождены. Это произошло после штурма.

На видео видно, что сначала произошел хлопок, потом вспышка и взрыв. К автобусу подъехал БРТ, заложники стали выходить. Вскоре из автобуса бойцы спецназа вывели террориста и положили его лицом в асфальт. Как это было - на кадрах ниже, которые публикует телеграм-канал "Политика Страны".

Уже известно, что освобожденные заложники живы, их здоровью уже ничего не угрожает. В сопровождении силовиков они уходят в безопасное место.

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