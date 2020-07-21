Украинские силовики задержали в Луцке террориста Максима Кривоша, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе.

Фотография задержания опубликована во вторник, 21 июля, в телеграм-канале "Политика Страны".

Сообщается, что сначала возле места теракта прогремел взрыв. После этого подъехал БТР и из автобуса украинские силовики начали выводить людей.



На фотографиях с места происшествия можно увидеть, как мужчина, предположительно террорист Максим Кривош, лежит на земле в окружении военных. Рядом также находится БТР и автобус, в котором удерживались заложники.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош более 12 часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса. Преступник требовал, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами. Кроме того, он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой посмотреть фильм "Земляне".

Глава государства выполнил требование луцкого террориста и выпустил 5-секундный ролик.