Из захваченного автобуса в Луцке выпустили заложников. Перед этим прозвучал взрыв, а к бусу подъехал бронетранспортер, в него вошли медики и полиция. Сам же террорист Максим Кривош задержан.

Как видно на видео, из резко подъехавшего БТР в наступившее темное время суток снайперы выстрелили в сторону буса, после чего сам Кривош начал выпускать заложников.

В СБУ сообщают, что террорист сдался правоохранителям, он задержан. Кроме того, все люди, которых он удерживал в автобусе, освобождены. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.

Уточняется, что никто из людей, оказавшихся в заложниках, не ранен.

Задержанный террорист Максим Кривош. Фото: Арсен Аваков/ Twitter

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош с 09:25 удерживал в заложниках пассажиров автобуса. Преступник требовал, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами. Кроме того, он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой посмотреть фильм "Земляне". Глава государства выполнил требование луцкого террориста и выпустил 5-секундный ролик.