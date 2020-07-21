В Минздраве рассказали, что изменится для доноров крови в Украине в случае принятие рассматриваемого сейчас в Верховной Раде законопроекта.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Пациент будет обеспечен донорской кровью и ее компонентами вовремя и не будет тратить свое время на поиск доноров. Ежегодно 300 тысяч украинцев нуждаются в переливании донорской крови и ее компонентов. Большинство потребностей закрывают так называемые "родственные доноры", то есть родственники пациентов", - указано в сообщении.

Так, изменения в законодательство о передаче донорской крови предусматривают:

контроль безопасности и качества крови благодаря введению лицензии и контролирующего органа;

внедрение только социально ответственного, добровольного донорства, которое не предусматривает льгот;

открытие новых рынков и уничтожение монополии государства на заготовку плазмы;

действующие центры крови продолжат работу, но со стандартизацией всех процессов, что позволит вывести Украину на европейский уровень в части безопасности крови;

Это станет возможным в случае принятия законопроекта №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", к разработке которого были привлечены специалисты Центра общественного здоровья Украины. Верховная Рада Украины приняла законопроект за основу в первом чтении, сейчас нардепы продолжают рассмотрение закона.

Напомним, в Украине вступил в силу закон, который предусматривает запрет на экспорт донорской крови, а также отмену специальной регистрации вакцин, которые ввозят для военнослужащих.

Как сообщала "Страна", в Украине около 70% доноров сдают кровь только один раз. Она заявила, что этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность и помочь всем, кому нужна кровь. Супрун призвала граждан Украины сдавать кровь, ибо она очень важна,а в любой группе крови нуждаются каждый день.