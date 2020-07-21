Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал очередное видео освобождения заложников из автобуса, который захватил в Луцке террорист Максим Кривош.

Кадры были опубликованы во вторник, 21 июля, в его Twitter.

Так, на видео запечатлено, как заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль ведет трех человек к безопасному месту. Из плена террориста были освобождены подросток, пожилая женщина и молодая беременная девушка.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош уже более 12 часов держит в заложниках пассажиров автобуса. Преступник требует, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами. Кроме того, он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой посмотреть фильм "Земляне".

Глава государства выполнил требование луцкого террориста и выпустил 5-секундный ролик.