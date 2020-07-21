Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

 Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 21 июля. За последние сутки заразилось еще 673 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Львовская область - 8 229 случаев (+114 за сутки);
  • Киев - 7 034 случая (+73);
  • Черновицкая область - 5 363 случая (+31);
  • Ровенская область - 5 183 случая (+39);
  • Закарпатская область - 4 518 случаев (+78)
  • Ивано-Франковская область - 3 611 случаев (+75);
  • Киевская область - 3 332 случая (+24);
  • Волынская область - 3 318 случаев (+37);
  • Харьковская область - 3 082 случая (+49);
  • Одесская область - 2 638 случаев (+65);
  • Тернопольская область - 2 466 случаев (+10);
  • Винницкая область - 2 330 случаев (+13);
  • Житомирская область - 1 609 случаев (+7);
  • Днепропетровская область - 1 224 случая (+15);
  • Хмельницкая область - 991 случай (+11);
  • Черкасская область - 847 случаев (+2);
  • Донецкая область - 797 случаев (+3);
  • Кировоградская область - 686 случаев (+4);
  • Запорожская область - 682 случая (+4);
  • Черниговская область - 649 случаев (+7);
  • Николаевская область - 524 случая (+2);
  • Сумская область - 371 случай (+0);
  • Полтавская область - 356 случаев (+3);
  • Херсонская область - 216 случаев (+3);
  • Луганская область - 110 случаев (+4).

Сколько украинцев болеют коронавирусом

"По состоянию на 21 июля в Украине зафиксировано 673 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 518 летальных, 32 199 пациентов выздоровели", - указано в сообщении.

Всего проведено 894 393 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 760 пациентов.

Напомним, в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.

Также мы писали, что Зеленский заявил о готовности Украины справиться со второй волной коронавируса.

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