Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 21 июля
Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 21 июля. За последние сутки заразилось еще 673 человека.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Львовская область - 8 229 случаев (+114 за сутки);
- Киев - 7 034 случая (+73);
- Черновицкая область - 5 363 случая (+31);
- Ровенская область - 5 183 случая (+39);
- Закарпатская область - 4 518 случаев (+78)
- Ивано-Франковская область - 3 611 случаев (+75);
- Киевская область - 3 332 случая (+24);
- Волынская область - 3 318 случаев (+37);
- Харьковская область - 3 082 случая (+49);
- Одесская область - 2 638 случаев (+65);
- Тернопольская область - 2 466 случаев (+10);
- Винницкая область - 2 330 случаев (+13);
- Житомирская область - 1 609 случаев (+7);
- Днепропетровская область - 1 224 случая (+15);
- Хмельницкая область - 991 случай (+11);
- Черкасская область - 847 случаев (+2);
- Донецкая область - 797 случаев (+3);
- Кировоградская область - 686 случаев (+4);
- Запорожская область - 682 случая (+4);
- Черниговская область - 649 случаев (+7);
- Николаевская область - 524 случая (+2);
- Сумская область - 371 случай (+0);
- Полтавская область - 356 случаев (+3);
- Херсонская область - 216 случаев (+3);
- Луганская область - 110 случаев (+4).
"По состоянию на 21 июля в Украине зафиксировано 673 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 518 летальных, 32 199 пациентов выздоровели", - указано в сообщении.
Всего проведено 894 393 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 760 пациентов.
Напомним, в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.
Также мы писали, что Зеленский заявил о готовности Украины справиться со второй волной коронавируса.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.