Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 21 июля. За последние сутки заразилось еще 673 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Львовская область - 8 229 случаев (+114 за сутки);

Киев - 7 034 случая (+73);

Черновицкая область - 5 363 случая (+31);

Ровенская область - 5 183 случая (+39);

Закарпатская область - 4 518 случаев (+78)

Ивано-Франковская область - 3 611 случаев (+75);

Киевская область - 3 332 случая (+24);

Волынская область - 3 318 случаев (+37);

Харьковская область - 3 082 случая (+49);

Одесская область - 2 638 случаев (+65);

Тернопольская область - 2 466 случаев (+10);

Винницкая область - 2 330 случаев (+13);

Житомирская область - 1 609 случаев (+7);

Днепропетровская область - 1 224 случая (+15);

Хмельницкая область - 991 случай (+11);

Черкасская область - 847 случаев (+2);

Донецкая область - 797 случаев (+3);

Кировоградская область - 686 случаев (+4);

Запорожская область - 682 случая (+4);

Черниговская область - 649 случаев (+7);

Николаевская область - 524 случая (+2);

Сумская область - 371 случай (+0);

Полтавская область - 356 случаев (+3);

Херсонская область - 216 случаев (+3);

Луганская область - 110 случаев (+4).

"По состоянию на 21 июля в Украине зафиксировано 673 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 518 летальных, 32 199 пациентов выздоровели", - указано в сообщении.

Всего проведено 894 393 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 760 пациентов.

Напомним, в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.

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