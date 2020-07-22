Судьи Окружного административного суда Киева написали открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем они констатировали, что в стране по указке иностранцев оказывается давление на судебную систему. Это может привести к потере суверенитета Украины.

Обращение опубликовано на Facebook-странице ОАСК.

По словам судей, написать обращение их вынудила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного админсуда, но и вокруг других органов судебной власти Украины.

"В последнее время, несмотря на некоторые положительные сдвиги в коммуникации судов и общества, мы снова стали свидетелями беспрецедентного давления на судебную ветвь власти. Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинцев к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции. Особенно уязвима та часть судебной системы, которая рассматривает споры граждан и юридических лиц с государством и его органами", - сказано в обращении.

Судьи отмечают, что судебная система Украины не идеальна, но навязываемая обществу информация о ней не соответствует действительности и является ложной.

"Но, к сожалению, складывается впечатление, что правда и реальность - это не то, что интересует этих людей. Силы, которые финансируются и направляются из-за границы, откровенно давят на общество и государственные органы, требуя лишь одного - назначения иностранцев, чтобы управлять украинскими судьями и судами", - констатировали судьи.

По мнению авторов послания, системность их действий дает основания говорить о существовании плана, целью которого является установление полного контроля над украинской судебной системой из-за границы и, таким образом, контроля над украинским государством и его властными органами.

В ОАСК убеждены в том, что нынешняя ситуация вокруг суда - часть этого плана.

"Нас обвиняют в позорных действиях, против нас настраивают общество. Однако хотим напомнить, что все эти обвинения уже звучали год назад и ни одно из них не было доказано в суде. Громкие заявления не выдержали обычной юридической проверки", - заявили судьи.

Несмотря на их обращения в правоохранительные органы, в прошлом году дело, которое сейчас снова поднимают, так и не было передано в суд. Судьям не дали возможности отстоять свое честное имя - дело тихо "похоронили" те же люди, которые сейчас снова педалируют те же обвинения.

Авторы заверили, что заинтересованы в установлении истины и готовы сотрудничать для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства.

Напомним, на днях главе ОАСК, его заму и пяти судьям вручили подозрение по делу о захвате власти.

"Страна" разбиралась, почему вдруг был атакован ключевой суд Киева.