Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста Максима Кривоша, захватившего в автобусе людей, и выпустил ролик с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года.

Данный ролик выложил в сети сам Зеленский и распространился в сети через несколько минут после того, как террорист выпустил трех человек из автобуса.

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем" - произносит Зеленский, тем самым слово в слово выполняет требование Кривоша.

Подробнее о фильме "Земляне" читайте здесь.

Напомним, что главными требованиями Кривоша являются видеозаявления от топ-лиц Украины (Авакова, Порошенко, Ахметова, Пинчука, Коломойского, Медведчука и других) о признании себя террористами. Кроме того, он хочет, чтобы президент страны Владимир Зеленский выложил в сеть фильм "Земляне" 2005 года" с призывом "смотреть всем". В Офисе Зеленского говорят, что "обсуждение (требования - Ред.) идет". В МВД также нет информации, что украинские политики готовятся выполнить требования луцкого террориста.

"...Государство всегда было и есть первый террорист. Со мной много людей, автоматическое оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города. Все взорвутся, если не будет следующего: главы судов - КСУ, ВС - Высшего Совета правосудия, генпрокурор, министр юстиции, директор криминально-исполнительной службы, премьер, глава Верховной Рады, министр обороны, глава СБУ, главы церквей: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевченко, Ахмен Тамис, протестантской, римско-католической, а также: Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук, - все выкладывают в соцсети на свои страницы и в YouTube видеообращения с текстом: "Я, ФИО, должность, я террорист в законе". Президент Зеленский публикует видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Еще: моя смерть взрывам не помеха. Итак: правда из уст 24-х спасет жизни сотен..." - дословное требование террориста.