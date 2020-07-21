Правоохранители поделились видеозаписью того, как заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль освобождал троих заложников из автобуса, захваченного террористом Максимом Кривошем.

Видео во вторник, 21 июля, опубликовал телеграм-канал "Политика Страны"

Так, на кадрах видно, как трое человек - беременная девушка, парень и пожилая женщина, стоят возле автобуса. Предположительно, некоторое время они ждали команды правоохранителя, и после этого отдалились от маршрутки.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош уже более 11 часов держит в заложниках пассажиров автобуса. Преступник требует, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами. Кроме того, он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой посмотреть фильм "Земляне".

Глава государства выполнил требование луцкого террориста и выпустил 5-секундный ролик.