Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила Алексея Донского исполняющим обязанности руководителя департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана.

Информацию об этом сам Донской подтвердил сайту Hromadske.

До назначения Донской был заместителем руководителя названного департамента, когда его возглавлял Виктор Мисяк.

Донской уже шесть лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Майдана в феврале 2014 года. После событий той зимы он стал правой рукой главного следователя Майдана Сергея Горбатюка.

В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского из этого дела, чтобы обменять пятерых экс-беркутовцев, которые обвинялись в убийствах протестующих.

В январе 2020 года Донской прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об этом человеке, который задавал вопросы Януковичу.

Мы также сообщали об увольнении Горбатюка и назначении Мисяка руководителем департамента по делам Майдана.