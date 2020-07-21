В Луцке террорист Максим Кривош, захвативший людей в автобусе, согласился на то, чтобы выпустить из него троих человек. Ими стали ребенок, пожилая женщина и беременная девушка.

Сначала эта информация появилась на телеграм-каналах луцких СМИ со ссылкой на очевидцев. Позже ее подтвердил советник главы МВД Антон Герашенко.

"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников ! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Они свободны!" - написал Геращенко.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош уже более 11 часов держит в заложниках пассажиров автобуса. Преступник требует, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами. Кроме того, он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой посмотреть фильм "Земляне".

Ранее мы писали, что журналистов, которые ведут стримы из Луцка, правоохранители отодвинули еще дальше от площади с захваченным террористом автобусом. В полиции объяснили такие действия соображениями безопасности.