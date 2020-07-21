В Харькове полицейские задержали гражданина Ирана, который находился в международном розыске. Иностранец подозревается в мошенничестве на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом во вторник, 21 июля, информирует пресс-служба Нацполиции региона.

"Согласно информации Международной организации уголовной полиции, 59-летний мужчина находился в международном розыске органами Объединенных Арабских Эмиратов по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах", говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что 16 февраля 2010 года суд в Дубаях заочно приговорил гражданина Ирана к 3 годам лишения свободы. Спустя шесть лет, в январе 2016 года, был выдан международный ордер на его арест. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, недавно сотрудники управления уголовного розыска вместе с работниками Черкасского отдела полиции установили местонахождение и задержали гражданина Польши. Там его разыскивали за мошенничество, также ему уже вынесли приговор и назначили тюремный срок в три года и месяц.

Ранее мы писали, что в Харькове задержан опасный международный преступник, которому за разбой в Турции светит 15 лет.