Президент Владимир Зеленский подписал закон № 749-ІХ об отдельных вопросах организации образовательного процесса в сфере здравоохранения, принятый Верховной Радой 3 июля 2020 года. Документ позволяет научно-педагогическим работникам и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

С введением с 1 апреля 2020 года второго этапа медицинской реформы научно-педагогические работники высших учебных заведений (последипломного) образования, которые готовят кадры в сфере здравоохранения и владеют сертификатом врача-специалиста, не имели правовых оснований для оказания медицинской помощи пациентам. Ситуация с распространением COVID-19 показала необходимость привлечения названных специалистов к лечению больных, утверждению и постоянному обновлению протокола лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, внедрению инновационных медицинских разработок и других мер для спасения людей.

Все эти проблемы регулирует закон.

Также документ вносит изменения в закон "О высшем образовании", заменяя понятие "интерн" на "врач (провизор) интернов". Согласно новой редакции, врач-интерн - лицо, имеющее степень магистра медицинского или фармацевтического направления, выполняющее программу подготовки в интернатуре и участвующее в предоставлении всех видов медицинской помощи, предусмотренных требованиями образовательно-квалификационной характеристики.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как писала "Страна", пока в Луцке заложники томились в захваченном террористом автобусе, Зеленский просил делегацию швейцарцев вложиться в украинский туризм.

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