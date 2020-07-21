Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах мегаполиса. К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка привлечены дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Как отметили в пресс-службе, под усиленным наблюдением правоохранителей будут не только улицы столицы, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко призвал в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета срочно сообщать о находке правоохранителям и давать максимально подробную информацию.

"Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику. Полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102 ", - добавил генерал Крищенко.

Вероятно, действия полиции связаны с сообщениями о минировании аэропорта "Жуляны" и центрального вокзала.

Также во вторник в Киеве неизвестные заявляли о минировании метро "Минская" и ТРЦ Ocean Plaza.