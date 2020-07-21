Среди требований луцкого террориста Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с пассажирами было, чтобы Владимир Зеленский записал видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". И президент записал такое обращение.

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - заявил президент на видео.

"Земляне" - это документальный фильм о проблеме эксплуатации и убийств животных. Мы уже рассказывали, что Максим Кривош - известный в Дубно зооактивист. Он занимался спасением бездомных собак от отстрела и усыпления и добивался их стерилизации.

Что объясняет выбор фильма для Зе.

Режиссер фильма зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст читает актер Хоакин Феникс, сыгравший "Джокера" в одноименном фильме, а саундтрек написал музыкант Moby.

Каждый из участников проекта является веган-активистом.

Кино показывает кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.

Так показывается, как животных используют не только в качестве еды, но и в промышленности - в частности, для испытаний бытовой химии или различных отравляющих веществ. Кино приобрело характер культового среди зоозащитников и вегетарианцев.

Вот, собственно, сам фильм. Но он не для слабонервных - есть кадры жестокого обращения с животными.

Фильм "Земляне". Видео 18+

Луцкий захватчик, судя по его ВК, любит смотреть Юрия Дудя. Не исключено, что о фильме "Земляне" террорист узнал из интервью российского журналиста. Лидер группы "Порнофильмы" в интервью Дудю рассказывал, что фильм "Земляне" - главный для него.

"Фильм о пропаганде вегетарианства. там просто показывают, что человек делает с животными. Никаких закадровых голосов, там просто показывают -сфера питания, сфера тестирования лекарств, охота. Просто документальные кадры с бойни, охоты, еще откуда-то. Показывают, как животные умирают и что у них есть чувства. Этот фильм меня в свое время потряс" - сказал музыкант (смотрите с 31:15 ниже).

Напомним, что Кривош заявил, что среди тех, кого он удерживает, один ранен, а также есть беременная женщина и ребенок.

Также мы писали, что спустя 11 часов он отпустил трех заложников.