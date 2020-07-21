Луцкий террорист Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке и удерживает их больше 10 часов, заявил, что люди пребывают там в плохом состоянии. В частности, он напомнил, что среди тех, кого он удерживает, один ранен, а также беременная женщина и ребенок.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с журналистами телеканала НТА, пишет volynnews.

"К написанному мне добавить нечего. Эти требования выполняются - я отпускаю людей. Полиция не идет мне на встречу. Ни одного шага я не видел, одни провокации. Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок. Что вам еще интересно ... Не один г@ндон, из тех перечисленных мной, не выложил в сеть видеообращение о том, что я просил", - говорит Максим Кривош.

Также Кривош заявил, что хочет видеть больше телекамер и готов пустить журналистов ближе к автобусу.

Напомним, что главными требованиями Кривоша являются видеозаявления от топ-лиц Украины (Авакова, Порошенко, Ахметова, Пинчука, Коломойского, Медведчука и других) о признании себя террористами. Кроме того, он хочет, чтобы президент страны Владимир Зеленский выложил в сеть фильм "Земляне" 2005 года" с призывом "смотреть всем". В Офисе Зеленского говорят, что "обсуждение (требования - Ред.) идет". В МВД также нет информации, что украинские политики готовятся выполнить требования луцкого террориста.