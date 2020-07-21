Доктор и писатель Виталий Лозовский, который был знаком с захватившим в луцком автобусе людей Максимом Кривошем, рассказал о своем мнении насчет террориста.

Об этом он сообщил в кратком интервью изданию "Факты"

"Когда увидел в новостях его имя, честно говоря, не удивился. Мы с Максимом общались несколько лет назад по поводу его книги. Он тогда сам ко мне обратился, потому что хотел, чтобы я опубликовал его книгу на своем сайте. Я это сделал. Тогда при общении этот человек казался мне вполне адекватным. Но было очевидно, что он идейный. Он действительно верит во все то, что говорит: в то, что государство отняло у людей свободу и т. д… Он много о себе не рассказывал. Знаю только, что у него есть ребенок. Он родился в то время, когда Максим еще только отбывал первый срок. Сейчас ребенку, наверное, уже лет десять", - говорит Лозовский.

Также писатель поразмышлял на тему, способен ли Кривош на убийство: "Думаю, что он не станет убивать мирных граждан. Он и раньше, насколько мне известно, никого не убивал. Сидел в основном за грабежи… Думаю, что сейчас его цель — чтобы его убили, и он стал иконой, мучеником, который пострадал во имя свободы".

Напомним, ранее Кривош заявил, что люди пребывают в автобусе в плохом состоянии. В частности, он напомнил, что среди тех, кого он удерживает, один ранен, а также есть беременная женщина и ребенок.