Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения адвокату, который хотел подкупить главу Фонда госимущества (ФГИ) за $800 тысяч (более 22 млн гривен). Преступник был отправлен под стражу с альтернативой внесения залога в почти полтора раза меньше, чем сумма взятки - 16 млн гривен.

Об этом во вторник, 21 июля, информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"21 июля 2020 по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения гражданину, за 800 тыс. долларов США пытался подкупить председателя Фонда госимущества. Суд применил к лицу меры пресечения в виде залога в размере 16 млн гривен", - говорится в сообщении.

При этом подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору или в суд; сообщать об изменении места жительства и работы; не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Напомним, что НАБУ и ВАКС сообщили адвокату о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины 10 июля.

Стоит отметить, что 30 января мы писали о похожей ситуации, когда главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко пытались подкупить. Сотрудники НАБУ взяли с поличным троих человек, которые предлагали руководителю ведомства 5 миллионов долларов в обмен на должность директора на одном из заводов Одессы.