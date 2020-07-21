В Киеве завтра, 22 июля, ожидается почти идеальная погода для прогулок и работы на свежем воздухе - в течение дня будет без осадков. Атмосферный фронт принесет в столицу незначительное похолодание до +22...+24 градусов. Дожди ожидаются в Черновцах, Сумах, Полтаве и Харькове.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, в середине недели через Украину пройдет атмосферный фронт, а поскольку фронт - холодный (на карте 1 синяя линия с "колючками"), то завтра в его тылу будет значительно свежее воздух на севере Украины, в западных областях, а также несколько снизится температура воздуха в Винницкой и части Черкасской области.

Следовательно, в этих районах и областях ожидается завтра днем ​​температура +20...+25 градусов. На остальной территории Украины - юге, востоке и большинстве центральных регионов - удержится высокая температура воздуха, +25...+32 градуса.

Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Осадки вероятны на Прикарпатье, в Сумской, Полтавской, в Харьковской и Луганской областях. Тогда как большая часть Украины останется в основном в сухой, максимум облачной, погоде.

Как сообщала "Страна", погода с каждым днем становится все больше непредсказуемой. Так, в Киеве сегодня прошел сильный ливень, на машины обрушились деревья.

Тем временем в курортной Кирилловке наблюдается нашествие медуз, которые жалят отдыхающих, словно крапива.