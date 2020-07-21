В госпитале скончался украинский военный, раненый на Донбассе под Павлополем - штаб ООС
Во вторник скончался один из военнослужащих, который сегодня же был ранен в районе населенного пункта Павлополь Волновахского района Донецкой области. Он умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба операции объединенных сил.
Всего с начала суток в результате обстрелов на Донбассе один военнослужащий погиб, а еще один получил ранения.
Командование объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Как писала "Страна", 20 июля в зоне проведения операции ООС на Донбассе были обстреляны украинские позиции в районе населенного пункта Шумы. В результате обстрела тоже погиб украинский военный.
Также мы сообщали, что 17 июля украинской стороне на Донбассе было передано тело. ДНК-экспертиза установила, что оно принадлежит погибшему военному медику сержанту Николаю Илину.