Во вторник скончался один из военнослужащих, который сегодня же был ранен в районе населенного пункта Павлополь Волновахского района Донецкой области. Он умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба операции объединенных сил.

Всего с начала суток в результате обстрелов на Донбассе один военнослужащий погиб, а еще один получил ранения.

Командование объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Как писала "Страна", 20 июля в зоне проведения операции ООС на Донбассе были обстреляны украинские позиции в районе населенного пункта Шумы. В результате обстрела тоже погиб украинский военный.

Также мы сообщали, что 17 июля украинской стороне на Донбассе было передано тело. ДНК-экспертиза установила, что оно принадлежит погибшему военному медику сержанту Николаю Илину.