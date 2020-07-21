Внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа, на День независимости Украины.

Об этом во вторник, 21 июля, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-конференции.

"Мы точно знаем, что будет внеочередное 24 августа на День независимости, когда украинцы будут праздновать, мы будем работать. Или будет еще одна между этими датами, мы еще не определились. Я надеюсь, что не будет, потому что будет трудно собрать зал. Если мы не знаем заранее даты, люди поедут в отпуска, и будет трудно собрать достаточное количество людей в зале", - сказал Арахамия.

Слова Арахамии с 2:39. Видео: YouTube/ 112 Україна

Стоит отметить, что сегодня народные депутаты также собирались на внеочередное заседание, в ходе которого они успели разблокировать подписание законопроекта о легализации игорного бизнеса. Также нардепы проголосовали за снижение "зеленого" тарифа для СЭС.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что две, а возможно и три, внеочередных сессии Верховной Рады могут быть объявлены в конце июля или в начале августа.