Журналисты утверждают, что памятник Владимиру Ленину в селе Зализничное Болградского района, переделанный в фигуру болгарского переселенца, на самом деле посвящен христианскому святому III века Трифону.

Об этом сообщает в Facebook болградская газета "Дружба".

По решению сессии сельского совета Зализничного Ленина было решено переделать в болгарина, чтобы избежать демонтажа памятника.

Известного политика и мыслителя изобразили героем традиционного обряда виноградарей, отмечаемого 14 февраля в честь Трифона. В руках у него секатор и виноградная лоза, которую, по поверьям, следует начинать обрезать именно в этот день. Рядом с фигурой стоит деревянный сосуд с вином - символом хорошего урожая.

Реконструкция памятника была выполнена на внебюджетные средства.

Трифон Апамейский (родился около 232 года во Фригии и умер около 250 года в Никее) - христианский мученик, пострадавший за веру во время царствования императора Деция Траяна. Трифонов день праздновали все восточные и южные славяне. Особо широко его отмечают в Болгарии, Северной Македонии и Сербии, где Трифона почитают как покровителя виноградарей.

Ранее "Страна" показывала, как Ленин выглядел до реконструкции.

Пока в Украине Ленина сносят или переделывают, в Германии ему установили двухметровый монумент.