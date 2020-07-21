Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке. Преступление квалифицировано по статье "террористический акт".

Об этом во вторник, 21 июля, информирует пресс-служба СБУ.

"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов заявил, что сотрудники Антитеррористического центра при ведомстве работают на месте происшествия "и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены".

"Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - сказал Баканов.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош уже более 10 часов держит в заложниках пассажиров автобуса. Преступник требует, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами. Кроме того, он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой посмотреть фильм "Земляне".

Ранее мы писали, что журналистов, которые ведут стримы из Луцка, правоохранители отодвинули еще дальше от площади с захваченным террористом автобусом. В полиции объяснили такие действия соображениями безопасности.