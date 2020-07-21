В Украине в среду, 22 июля, незначительно похолодает. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами. В частности осадки прогнозируют в Черновцах, Сумах, Харькове и Полтаве. На остальной территории страны будет преимущественно сухая погода без осадков.

Об этом передает Укргидрометцентр.

В Киеве ночью ожидается температура около +16...+18 градусов, днем прогреется до +24, ветер северо-западный, 5-8 м/с. На Закарпатье и в Карпатах возможен кратковременный дождь, местами с грозами. Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью около +9...+15, днем +19...+24; на остальной территории ночью +12...+17, на побережье морей до +21, днем +23...+28, в южных областях до +32.

Как сообщала "Страна", сегодняшний день 21 июля для жителей западной Украины выдался дождливым. Небольшие осадки днем прошли также в столице.

В целом, летнее тепло в Украине продлится до конца сентября, а зима не будет холодной.