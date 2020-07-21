Журналистов, которые ведут стримы из Луцка, правоохранители отодвинули еще дальше от площади с захваченным террористом автобусом.

Об этом стало известно "Стране".

В полиции объяснили такие действия соображениями безопасности.

"Чтобы не показывали бандиту, что происходит вокруг", - отметили в полиции.

Напомним, наше издание ведет текстовую хронику происходящего сегодня на Волыни, где утром около 09:25 террорист по имени Максим Кривош захватил автобус с пассажирами.

Мы также сообщали, что в захваченном автобусе находятся дети и беременная женщина. Всего в салоне около 20 пассажиров.

Люди просидели в салоне на жаре уже 10 часов без еды, воды и доступа к туалетам. Лишь на исходе десятого часа им смогли передать воду с согласия террориста.