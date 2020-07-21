После передачи воды луцким заложникам, в автобусе прогремел выстрел
Из автобуса, где террорист Максим Кривош держит заложников, прозвучал выстрел. Это произошло после того, как полицейский передал упаковки воды пассажирам маршрутки.
Об этом во вторник, 21 июля, информирует телеграм-канал "Политика Страны".
Сообщается, что звук выстрела прозвучал буквально через несколько минут после того, как первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль передал заложникам воду.
Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош уже 10 часов удерживает заложников в одном из пригородных автобусов. Преступник требует, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами.
При этом преступник угрожает, что может дистанционно активировать взрывчатку, которая, как он утверждает, находится в людном месте в городе.
"Страна" ведет онлайн-репортаж с места событий.