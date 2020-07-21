Из автобуса, где террорист Максим Кривош держит заложников, прозвучал выстрел. Это произошло после того, как полицейский передал упаковки воды пассажирам маршрутки.

Об этом во вторник, 21 июля, информирует телеграм-канал "Политика Страны".

Сообщается, что звук выстрела прозвучал буквально через несколько минут после того, как первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль передал заложникам воду.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош уже 10 часов удерживает заложников в одном из пригородных автобусов. Преступник требует, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами.

При этом преступник угрожает, что может дистанционно активировать взрывчатку, которая, как он утверждает, находится в людном месте в городе.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с места событий.