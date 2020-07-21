Пассажиры автобуса, захваченного в центре Луцка 44-летним Максимом Кривошем, сидят в салоне уже почти десять часов.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что первое сообщение о захвате транспорта поступило 21 июля в 09:25. Таким образом, заложники без малого половину суток провели на солнцепеке без еды, доступа к туалетам и воды.

Лишь в 18:50 заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook, что удалось добиться первых результатов в переговорах с Кривошем: он разрешил полиции передать упаковки воды.

"Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - сообщил Геращенко.

При этом в салоне среди заложников есть дети и беременная женщина.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о Кривоше к настоящему моменту.