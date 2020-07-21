Заложники террориста в Луцке сидят в автобусе без еды и доступа к туалету уже 10 часов
Пассажиры автобуса, захваченного в центре Луцка 44-летним Максимом Кривошем, сидят в салоне уже почти десять часов.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что первое сообщение о захвате транспорта поступило 21 июля в 09:25. Таким образом, заложники без малого половину суток провели на солнцепеке без еды, доступа к туалетам и воды.
Лишь в 18:50 заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook, что удалось добиться первых результатов в переговорах с Кривошем: он разрешил полиции передать упаковки воды.
"Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - сообщил Геращенко.
При этом в салоне среди заложников есть дети и беременная женщина.
Ранее "Страна" рассказывала, что известно о Кривоше к настоящему моменту.