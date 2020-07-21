К автобусу в Луцке, в котором находятся захваченные в заложники Максимом Кривошем люди, подошел сотрудник полиции, которому террорист разрешил передать упаковки с водой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - сообщил Геращенко.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош уже 10 часов удерживает заложников в одном из пригородных автобусов. Преступник требует, чтобы руководство Украины записало в YouTube видео, на котором политики говорят, что они являются террористами.

При этом преступник угрожает, что может дистанционно активировать взрывчатку, которая, как он утверждает, находится в людном месте в городе.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с места событий.