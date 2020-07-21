В Офисе президента прокомментировали требование луцкого террориста к президенту Владимиру Зеленскому, который должен выложить в сеть фильм "Земляне" 2005 года" с призывом "смотреть всем". На вопрос журналиста "Страны" о том, будет ли выполнено требование, здесь ответили:

"Обсуждение идёт. Важно правильно оценить риски ситуации со всех сторон. Можно открыть ящик Пандоры...", - сказал источник "Страны" в Офисе президента.

Напомним, террорист требует, чтобы Зеленский фактически прорекламировал видео "Земляне" об издевательствах над животными.

В числе требований террориста Кривоша также видео-заявления от топ-лиц Украины (Авакова, Порошенко, Ахметова, Пинчука, Коломойского, Медведчука и других) о признании себя террористами. На вопрос о том, обращаются ли правоохранители с просьбами к политикам выполнить требование террориста и выпустить видео со словами "я террорист в законе" замглава МВД Антон Геращенко ответил, что у него нет такой информации.

Напомним, захвативший в Луцке автобус террорист через заложницу передал власти послание, что на исполнение его ультиматума осталось полчаса.