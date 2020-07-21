Около 16:30 во вторник в редакцию новостного сайта "Первый" позвонила жительница Луцка Руслана Д., которая находится в захваченном террористом автобусе. Женщина передала журналистам ультиматум Максима Кривоша: срочная запись видеообращения президентом Владимиром Зеленским.

Расшифровку разговора заложницы с редакцией опубликовал сайт издания.

Публикуем разговор полностью.

Руслана Д. Что, ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.

Журналист. Полчаса, а дальше что?

Руслана Д. Вы пишите к нему напрямую. Или что? Поднимайте как-то.

Журналист. Мы освещаем все на своих ресурсах.

Руслана Д. Что, нельзя найти Зеленского, что, он скрывается?

Журналист. В Луцке есть министр...

Руслана Д. Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет делать требования.

Журналист. Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Руслана Д. (пауза). Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната.

(Шорох, раздается взрыв.)

Журналист. Руслана, все хорошо?

Руслана Д. Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает что, а он сердится из-за этого.

Журналист. Уже опровергли информацию о психбольнице.

Руслана Д. Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же этого Зеленского. И этого Авакова, жопы свои пусть поднимут.

Журналист. Он хочет именно Зеленского?

Руслана Д. Шевчук. Зеленский чтобы первым обращение выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?

(Женский голос кричит: "Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!")

Руслана Д. Семь часов! Они за семь часов не могут шевельнуться? Пусть сделает к нему видеообращение.

Журналист. Все ваши требования печатают.

Руслана Д. Этого мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло за минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! Пять минут - и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я перекинула. Больше ничего он не просит.

Журналист. У вас есть вода?

Руслана Д. Давайте. Шевелитесь.

Это уже второй звонок в редакцию из захваченного в центре Луцка автобуса. Заложница сама вышла на журналистов. В "Первом" предположили, что она делает это по требованию Кривоша.

Ранее "Страна" перечисляла основные требования террориста.

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