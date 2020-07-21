В Харькове, Одессе и Днепре проверяют анонимные сообщения о минировании объектов инфраструктуры. Неизвестные утверждают, что взрывчатка заложена, в частности, в больницах и торговых центрах.

Об этом во вторник, 21 июля, информирует пресс-служба правоохранителей.

Так, в полицейским Харькова в 15:00 на электронную почту поступило сообщение о минировании медицинских учреждений, супермаркетов, торговых центров, банков, гостиниц, почтовых отделений, зданий железнодорожного и автовокзалов.

"В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Тем временем в Днепре, в 17:30 неизвестный позвонил в полицейское отделение и сообщил, что заложил взрывчатку в Центральном железнодорожном вокзале города. В этом здании была проведена эвакуация, а к месту происшествия направились патрульные и взрывотехники. Кроме того, анонимный заявитель сообщил о минировании больниц, гипермаркетов, банковских отделений, автовокзалов и других учреждений. Полицейские Днепра сейчас также осматривают опасные места города.

Подобное сообщение в 14:47 получили и полицейские Одессы. Там также заминировали ряд объектов инфраструктуры.

"На место происшествия направлены работники взрывотехнического управления и ДСНС, кинологи, следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи и патрульные", - заявили стражи порядка.

На данный момент по всей стране заминированы более 50 крупных объектов инфраструктуры.

Напомним, что волна минирований сегодня прокатилась также по Киеву. Сначала стало известно о якобы заложенной взрывчатке в ТРЦ Ocean Plaza. Спустя некоторое время правоохранители приступили к проверке сообщений о минировании ЖД-вокзала и аэропорта "Жуляны".

Стоит отметить, что сегодня в Луцке террорист Максим "Плохой" Кривош взял в заложники пассажиров автобуса. Он утверждает, что заложил взрывчатку в одном из районов города. Преступник требует, чтобы украинские топ-чиновники опубликовали в YouTube видео, на котором они говорят, что являются террористами.