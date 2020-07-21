Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об основах молодежной политики", который снижает официальный возраст молодых людей.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады во вторник, 21 июля.

По словам авторов инициативы, уменьшение возраста молодежи (сейчас 14-35 лет) даст возможность целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период, в течение которого молодежь больше всего нуждается в поддержке.

Также авторы документа обращают внимание на то, что подход к определению понятия "молодежь" в Украине (14-35 лет) также не совпадает с подходом ООН, по которому молодежью считают людей в возрасте 15-24 года. В Стратегии Европейского Союза молодыми признают людей в возрасте 13-30 лет.

Проект закон был направлен на работу с такими группами молодежи: школьники от 14 до 17 лет; молодые люди, которые получили образование в учебных заведениях I-IV уровней аккредитации от 18 до 24 лет; и работающая молодежь в возрасте от 25 до 29 лет.

Кроме того, указанный закон распространяется также и на детей от 6 лет, поскольку предусматривает поддержку детских общественных организаций и работу с детьми как потенциальными участниками программ (проектов, мероприятий) различной направленности. Верхний возрастной предел в 35 лет устанавливается исключительно для молодых семей для обеспечения их участия в программах решения жилищных вопросов.

Напомним, ранее стало известно, что в среднем "слуги народа" дают 220 голосов за законопроекты власти.

Также мы писали, что "Слуги народа" призвали как можно скорее включить законопроект Бужанского в повестку Рады.