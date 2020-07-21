Рэп-исполнитель Серёга (выступающий под псевдонимом Полиграф ШарикOFF) впервые назвал веские причины, которые побудили его принять решение забрать сыновей - Марка и Платона - из Киева, где они жили с мамой, в Харьков, где проживает артист.

Об этом он рассказал в документальном фильме "Тихая заводь". Серега признался, что почувствовал в своих детях продолжение себя и после этого решил сделать все возможное, чтобы вырастить мальчиков сильными и здоровыми. Он запретил им играть в компьютерные игры, показал как рубить дрова, научил играть в футбол. В фильме приняли участие сыновья Серёги - 11-летний Марк и 8-летний Платон. Они рассказали, как хорошо проводят время вместе с отцом, чем занимаются и как вообще живут. Старший сын рассказал, что у него появился график, он утром застилает постель, чистит зубы, идет на турник, потом завтракает, помогает брату приготовить еду.

"Я как-то наблюдал за тем, как старший сын Марк играет в футбол. Я увидел, что у него не очень получается, ему не хватает скорости, выносливости, реакции. Я однажды подошел к нему после игры и говорю: "Ты хочешь успевать за мячом?". Он ответил "да". Я ему сказал: "Поехали со мной, поживем несколько месяцев вместе, потренируемся, я налажу тебе тренировочный процесс. Посмотрим, что из этого получится". Примерно в это же время начали поступать жалобы от воспитателей на младшего сына Платона относительно его поведения. Стал неуравновешенным, неконтролированные выбросы эмоций, часто негативных. Поступило предложение потратить какие-то средства на психолога, на что я ответил: "Я сам справлюсь с ситуацией. Ребенку не нужен психолог. Ребенку нужен отец". И они поехали со мной в Харьков", - пояснил Серега.

Мальчик сообщил, что с ними живет дедушка, за которым ухаживает Серега. У мужчины случился инфаркт, была клиническая смерть. Сын приехал с внуками, забрали, обследовали. А пока Серега отсутствует по делам, за сыновьями ухаживает Филипп, который служил во Французском легионе. Именно он приучил ребят к режиму и дисциплине.

Тем временем Серега рассказал, что он принципиально не кричит на детей и не применяет физические наказания. "У них есть ответственность, у них есть график, у них есть режим. У них есть четкие задачи, которые им установили старшие, которые они выполняют. У них есть ежедневная тяжелая работа над собой. А чем заняты ваши дети?" - сказал рэпер.

Дети добавили, что ранее они постоянно смотрели телевизор и знали наизусть все рекламы, а сейчас учат стихи.

Как сообщала "Страна", экс-жена рэпера Полина Ололо ранее обвинила артиста в похищении детей, а сам рэпер долгое время не комментировал ситуацию. Девушка рассказала "Стране", что бывший муж препятствует встречам и любому контакту детей с мамой, а также содержит мальчиков в ужасных условиях.