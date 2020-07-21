Родители террориста Максима "Плохого" Кривоша, который захватил пассажиров автобуса в Луцке, создавали впечатление интеллигентных людей. Сын преступника охарактеризовал свои отношения с отцом как "нормальные".

Об этом во вторник, 21 июля, информируют "Факты".

Сообщается, что еще в 2013 году в автокатастрофе погибла мать Максима Кривоша. После этого отец террориста, который был ученым, стал регулярно употреблять алкоголь и вскоре скончался. По информации журналистов, младший брат преступника тоже сидел в тюрьме.

Корреспондентам удалось разыскать 15-летнего сына Максима Кривоша, который рассказал о своих взаимоотношениях с отцом.

"Мы общались более или менее нормально. Такого поступка я от него не ожидал. Сейчас я знаю, что мать уехала (из Дубно, где живет семья Кривоша - Ред.) в Луцк", - заявил парень.

При этом по словам соседей Кривоша, он ранее часто избивал жену и своего ребенка. Сейчас в Дубно, на месте жительства террориста, работают правоохранители.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош продолжает удерживать заложников в одном из пригородных автобусов. Преступник требует, чтобы украинские топ-чиновники опубликовали в YouTube видео, на котором они говорят, что являются террористами.

Как сообщала "Страна", Максим Кривош 1975 года рождения (ему 45 лет), имеет две судимости и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений - разбой, мошенничество, бандитизм.