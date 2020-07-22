Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которому недавно сообщили о подозрении, заявил, что иностранные агенты по заказу других стран хотят захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить ее суверенитета.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 21 июля.

"Происходящее в последнее время вокруг судебной системы, мне кажется, дает основания говорить о существовании некоего плана, в котором Украине уготована не самая почетная роль. Группа иностранных агентов и их пособников на заказ иностранных государств пытаются захватить судебную ветвь власти и через неё контролировать президента, страну, лишить её суверенитета. Для этого и используется такие институции как НАБУ", - заявил Вовк.

Как считает Вовк, ситуация с ОАСК – "часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить".

Также он добавил, что будет "правовыми методами" добиваться "уголовно-правовой оценки решениям прокурора, подписавшего абсурд, следственного судьи, санкционировавшего обыск по тем же старым фактам спустя год, судей, которые повторно легализировали материалы, и действиям "орлов" главного коррупционера страны".

В заключении Вовк отметил, что будет "бороться за справедливость и независимость судебной системы".

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям, которых подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Отметим, позже Вовк заявил, что правоохранители не вручали ему подозрений. Сейчас судья находится в отпуске.

Подробный разбор ситуации мы проводили в нашей статье.