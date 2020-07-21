Постоянно критикующий Российскую Федерацию украинский журналист издания "Радио Свобода" Павел Казарин, у которого, как выяснилось в июне , имеется российское гражданство, отказался от него.

Об этом он написал в своем Facebook 21 июля.

"Только что вышел из российского консульства. Сдал документы на выход из гражданства. Должен был еще в марте, но карантин спутал планы", - сообщил Казарин.

Он объяснил, что вариант сжечь два своих российских паспорта или отправить их по почте не рассматривал, так как "процедура развода с государством требует процедур. Даже если речь идет об оккупационных документах страны-агрессора".

По словам журналиста, консульство рассматривает бумаги от 3 до 6 месяцев.

"Теоретически, за это время могут "найти" на меня какое-нибудь уголовное дело. Например, за призывы к нарушению терцелостности РФ. А могут и не найти. Станет понятно осенью. Друзьям теперь придется придумывать иные темы для шуток. Врагам тоже. Впрочем, это уже неважно. Свой гештальт шестилетней давности я закрыл", - написал Казарин.

Ранее "Страна" рассказывала, что журналист не только получил два российских паспорта (внутренний и заграничный), но и пользовался ими при перелетах.

Мы также подробно описывали вспыхнувший из-за этого скандал.